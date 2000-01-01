Экс-прокурор США будет тщательно расследовать смерти в Газе

"Как председатель Комиссии по расследованию в Газе и Восточном Иерусалиме я могу заверить все стороны, что Комиссия проведет свое расследование справедливо и открыто, без предвзятых позиций и перспектив", - заявил Дэвид Крейн изданию The Times of Israel в электронном письме.
В настоящее время профессор Колледжа права Сиракузского университета и бывший прокурор по военным преступлениям, Крэйн был назначен на прошлой неделе, чтобы возглавить трехстороннюю "комиссию по расследованию протестов 2018 года на оккупированной палестинской территории".