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Экс-прокурор США будет тщательно расследовать смерти в Газе | Фото:29.07 19:11   MIGnews.com

Экс-прокурор США будет тщательно расследовать смерти в Газе

Глава специальной следственной группы Совета ООН по правам человека, собранной для расследования происшествий вдоль границы с Газой, пообещал вести дело справедливо и без предубеждений.

Об этом в воскресенье, 29 июля сообщает The Times of Israel.

"Как председатель Комиссии по расследованию в Газе и Восточном Иерусалиме я могу заверить все стороны, что Комиссия проведет свое расследование справедливо и открыто, без предвзятых позиций и перспектив", - заявил Дэвид Крейн изданию The Times of Israel в электронном письме.

В настоящее время профессор Колледжа права Сиракузского университета и бывший прокурор по военным преступлениям, Крэйн был назначен на прошлой неделе, чтобы возглавить трехстороннюю "комиссию по расследованию протестов 2018 года на оккупированной палестинской территории".


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