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Россия – против `сделки века` | Фото:29.05 14:45   MIGnews.com

Россия – против "сделки века"

Во вторник, 28 мая, Россия выразила свою позицию относительно мирного плана США для Израиля и палестинских арабов.
МИД Российской Федерации заявило, что предстоящая экономическая конференция в Бахрейне всего лишь «попытка США подменить подлинный мирный процесс навязанными экономическими стимулами».

Менее чем через месяц, 25 и 26 июня, в Бахрейне состоится экономический семинар «Мир к Процветанию». На этом мероприятии администрация президента США представит миру экономическую составляющую своего ближневосточного мирного плана.

Палестинская администрация ранее объявила о том, что она будет бойкотировать экономическую конференцию. Её «министр информации» Набиль Абу Рудейнех заявил, что конференция будет бессмысленной встречей, которая является частью такого же бессмысленного плана.

В понедельник высокопоставленный сановник ПА Саиб Эрекат рассказал, что Китай и Россия его проинформировали о своём неучастии в конференции в Бахрейне. Также Эрекат сказал, что ПА попросила оба государства объявить бойкот экономической конференции.

Китайский посланник при ПА подтвердил эти слова и отметил, что с Сирией было достигнуто трехстороннее соглашение о бойкоте конференции.

Хотя Китай и Россия не будут участвовать в конференции, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты публично заявили на прошлой неделе, что примут участие в конференции и будут способствовать экономическому сотрудничеству на всем Ближнем Востоке.


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