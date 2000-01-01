29.05 14:45 MIGnews.com

Россия – против "сделки века"

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Во вторник, 28 мая, Россия выразила свою позицию относительно мирного плана США для Израиля и палестинских арабов.МИД Российской Федерации заявило, что предстоящая экономическая конференция в Бахрейне всего лишь «попытка США подменить подлинный мирный процесс навязанными экономическими стимулами».Менее чем через месяц, 25 и 26 июня, в Бахрейне состоится экономический семинар «Мир к Процветанию». На этом мероприятии администрация президента США представит миру экономическую составляющую своего ближневосточного мирного плана.Палестинская администрация ранее объявила о том, что она будет бойкотировать экономическую конференцию. Её «министр информации» Набиль Абу Рудейнех заявил, что конференция будет бессмысленной встречей, которая является частью такого же бессмысленного плана.В понедельник высокопоставленный сановник ПА Саиб Эрекат рассказал, что Китай и Россия его проинформировали о своём неучастии в конференции в Бахрейне. Также Эрекат сказал, что ПА попросила оба государства объявить бойкот экономической конференции.Китайский посланник при ПА подтвердил эти слова и отметил, что с Сирией было достигнуто трехстороннее соглашение о бойкоте конференции.Хотя Китай и Россия не будут участвовать в конференции, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты публично заявили на прошлой неделе, что примут участие в конференции и будут способствовать экономическому сотрудничеству на всем Ближнем Востоке.