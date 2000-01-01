29.04 14:05 MIGnews.com

Смотрич: у меня нет проблем с коллапсом автономии

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Депутат партии Еврейский Дом Бецалель Смотрич прокомментировал чрезвычайную встречу премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра финансов Моше Кахлона, посвященную “коллапсу Палестинской автономии”.Смотрич заявил: “Я призываю премьер-министра не поддаваться шантажу и угрозам коллапса Палестинской автономии. Нельзя поддаваться террору и следует придерживаться законов Государства Израиль и не выступать в роли банкомата террористов. Коллапс автономии — самое лучшее, что может случиться с Израилем”.