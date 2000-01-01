28.12 12:55 MIGnews.com

Террористы в Газе побаиваются точечных ликвидаций

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Сразу несколько террористических организаций, базирующиеся в секторе Газа, повысили уровень своей боеготовности, опасаясь новых точечных ликвидаций со стороны Израиля в ответ на ракетный обстрел Ашкелона.Об этом сообщает издание Israel Hayom со ссылкой на свои источники в Газе.По данным издания, ответ ЦАХАЛ на ракету, выпущенную по Ашкелону, был сосредоточен на морских целях, ХАМАСу.Так, боевики побаиваются еще одного целевой атаки, подобной ликвидации главаря террористической организации "Палестинский исламский джихад" Баха Абу аль-Ата. Группировки в спешке эвакуируют свой персонал из мест, куда Армия обороны Израиля может нанести удары.