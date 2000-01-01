Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












youtube28.07 13:27   MIGnews.com

ООН: дети из Газы не должны становится мишенями

Специальный посланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов прокомментировал гибель палестинского подростка из Газы. Смерть 12-летнего араба во время пятничных беспорядков является "шокирующей и трагичной", по словам Младенова.

"Дети из Газы не должны становится мишенями. Погибло слишком много людей, пришло время остановиться", - отметил спецпосланник.

В пятницу, 27 июля, три палестинца были убиты в ходе беспорядков на границе между Израилем и Газой. Они бросали камни и самодельные взрывчатки в солдат ЦАХАЛа через пограничный забор. В ответ на их действия военные вынуждены были открыть огонь.

Около 7 тысяч палестинцев приняли участие в пятничных беспорядках. Протестующие бросали камни и жгли шины вдоль забора безопасности.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:52
Энтони Хопкинс избавился от алкоголизма благодаря религии
14:29
Индия: падение автобуса в ущелье, десятки погибших
13:53
Юнкер прокомментировал поцелуй с Трампом
12:51
СМИ: певец Иосиф Кобзон в коме
11:58
Беспорядки у границы: 17-летний араб скончался от ранений
11:29
Скончался советский писатель Владимир Войнович
10:50
Видео: нелегалы бросились в бегство после прибытия в Европу  
09:55
Эрдоган может посетить Германию в сентябре
09:15
Либерман: ХАМАСу следует вести себя тихо и умно
08:35
ЦАХАЛ нанес удар по террористам в Газе
08:29
Айзенкот посетил деревню Адам
08:11
Рейд в деревне террориста, совершившего теракт в Адам
07:50
Динго при помощи телефона заманили женщину в засаду и напали
06:27
Windows 10 отменит принудительную загрузку обновлений
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus