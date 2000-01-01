28.07 13:27 MIGnews.com

ООН: дети из Газы не должны становится мишенями

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Специальный посланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов прокомментировал гибель палестинского подростка из Газы. Смерть 12-летнего араба во время пятничных беспорядков является "шокирующей и трагичной", по словам Младенова."Дети из Газы не должны становится мишенями. Погибло слишком много людей, пришло время остановиться", - отметил спецпосланник.В пятницу, 27 июля, три палестинца были убиты в ходе беспорядков на границе между Израилем и Газой. Они бросали камни и самодельные взрывчатки в солдат ЦАХАЛа через пограничный забор. В ответ на их действия военные вынуждены были открыть огонь.Около 7 тысяч палестинцев приняли участие в пятничных беспорядках. Протестующие бросали камни и жгли шины вдоль забора безопасности.