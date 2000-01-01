Газе отключили электричество? - Будем обстреливать Израиль

Высокопоставленный сановник ХАМАСа предупредил, что санкции Палестинской автономии против Газы приведут к ракетным обстрелам Израиля.
Палестинская автономия прекратила поставки электричества в Газу, и угрожает прекратить переводы денежных фондов.
Махмуд аз-Захар, глава политбюро ХАМАСа предупредил, что попытки давления на Газу приведут к войне.
Аз-Захар заявил: “Палестинская автономия - израильский коллаборационист. Если сегодняшняя ситуация сохранится, вполне вероятно, что нам придется начать обстреливать ракетами Израиль - с тем, чтобы принудить автономию к отмене санкций”.