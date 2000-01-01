28.04 07:44 MIGnews.com

Газе отключили электричество? - Будем обстреливать Израиль

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Высокопоставленный сановник ХАМАСа предупредил, что санкции Палестинской автономии против Газы приведут к ракетным обстрелам Израиля.Палестинская автономия прекратила поставки электричества в Газу, и угрожает прекратить переводы денежных фондов.Махмуд аз-Захар, глава политбюро ХАМАСа предупредил, что попытки давления на Газу приведут к войне.Аз-Захар заявил: “Палестинская автономия - израильский коллаборационист. Если сегодняшняя ситуация сохранится, вполне вероятно, что нам придется начать обстреливать ракетами Израиль - с тем, чтобы принудить автономию к отмене санкций”.