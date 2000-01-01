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Иран проведет международный фестиваль об уничтожении Израиля 28.02 21:05   MIGnews.com

Иран проведет международный фестиваль об уничтожении Израиля

В Иране началась подача заявок на участие в Фестивале песочных часов, посвященном "неизбежному краху" Израиля по секретному плану Исламской республики, о котором верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи объявил в 2015 году, согласно которому Еврейское государство будет уничтожено в течение ближайших 25 лет.

Тематика у мероприятия оказалась соответствующая: антиизраильские произведения искусства и медиа-продукты, посвященные предстоящему уничтожению страны. В большинстве своем, это "несвежие" шаржи и карикатуры на тему убийства Израилем детей, падения Израиля как государства, а также изображение его раковой опухолью мира.

Экс-замминистра иностранных дел Ирана, а ныне помощник спикера иранского Меджлиса Хоссейн Амир-Абдулла предупредил, что не может пока что раскрыть подробности плана Тегерана по уничтожению Израиля.

"Исламская республика не позволит сионистам играть с безопасностью Ближнего Востока. Иран и его региональные союзники, победившие террористов, никогда не позволят сионистам поставить под угрозу безопасность региона", - цитирует его агентство Mehr.

В то же время он отрицает возможность каких-либо переговоров между израильтянами и палестинцев.

"Тель-Авив доказал, что не придерживается своих обязательств", - говорит Амир-Абдулла, считая единственным способом разрешить ситуацию "сопротивление".

Руководитель фестиваля Махди Коми выразил намерение сотрудничать с 2,4 тыс. антиизраильских организаций в Европе, Северной и Латинской Америке, а также Восточной Азии, чтобы охватить весь мир.

Подача заявок для участия в фестивале заканчивается 21 апреля. В этот же день состоится и его открытие.
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