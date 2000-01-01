Либерман не верит в новую иранскую базу в Сирии

Министр обороны Израиля сомневается, что опубликованные ранее в СМИ сообщения о военной базе, построенной иранцами в 8 километрах к северу от Дамаска, соответствуют действительности.
Напомним, что спутниковые снимки группы сооружений, которые журналисты определили как новую иранскую базу в Сирии, были обнародованы сегодня утром в Fox News. Они были предоставлены израильской компанией ImageSat.
В пользу этой версии свидетельствует схожесть возведенных зданий с теми, которые были построены на других иранских базах. В изображениях со спутника видны ангары для ракет среднего и ближнего радиуса действия, а также то, что объект охраняется боевиками КСИРа.
"Не стоит принимать в качестве истины в последней инстанции каждый доклад СМИ, даже если это такой уважаемый источник, как Fox. У нас имеется полное представление о том, что там происходит", - сказал министр обороны в интервью радио Коль Исраэль.
В тоже время со ссылкой на своих экспертов "Би-би-си" сообщило, что, вероятнее всего, данные сооружения предназначены не для складов ракет, а для солдат и транспортных средств.