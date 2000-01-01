28.02 08:33 MIGnews.com

ХАМАС судит 700 сторонников ISIS за обстрелы Израиля

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ХАМАС начал серию военных трибуналов, на которых предстанут палестинцы, арестованные за поддержку и деятельность в пользу террористической группировки "Исламское государство", а также их родственники.Ссылаясь на источники в среде джихадистов, портал Breitbart сообщает, что за прошедшую неделю на таких военных судах предстали 13 сторонников ISIS, включая двоих которых обвинили в создании террористической ячейки в секторе Газа. На сегодняшний день приговор ни одному из них пока еще не был оглашен.В ближайшие недели военные трибуналы ждут около семи сотен других палестинцев, которые поддерживают "Исламское государство". При этом отмечается, что ни один из обвиненных не принадлежит к самому ХАМАСу или силам безопасности ПА."Это беспрецедентный случай для Палестины. ХАМАС судит джихадистов за поддержку "Исламского государства" и обстрелы евреев ракетами. Мы не удивлены, что ХАМАС рассматривает идеологические разногласия как предательство и считает себя монополистом на право Сопротивления. Несмотря на физическое и психическое давление на них, дух наших задержанных не был сломлен", - цитирует Breitbart представителя салафитов в Газе Абу Бакра аль-Макдеси.Он считает, что на сегодняшний день разницы между ХАМАСом и более светской ПА уже нет."Совершенно очевидно, что нет никакой разницы между теми, кто сотрудничает с еврейским врагом на Западном берегу, и теми, кто задерживает джихадистов в секторе Газа и привлекает их к ответственности лишь за то, что они обстреливают евреев и отказываются уважать унизительное соглашение о прекращении огня, которое ХАМАС подписал с евреями", - утверждает аль-Макдеси.