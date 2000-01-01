Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












ХАМАСа судит 700 сторонников ISIS за обстрелы Израиля 28.02 08:33   MIGnews.com

ХАМАС судит 700 сторонников ISIS за обстрелы Израиля

ХАМАС начал серию военных трибуналов, на которых предстанут палестинцы, арестованные за поддержку и деятельность в пользу террористической группировки "Исламское государство", а также их родственники.

Ссылаясь на источники в среде джихадистов, портал Breitbart сообщает, что за прошедшую неделю на таких военных судах предстали 13 сторонников ISIS, включая двоих которых обвинили в создании террористической ячейки в секторе Газа. На сегодняшний день приговор ни одному из них пока еще не был оглашен.

В ближайшие недели военные трибуналы ждут около семи сотен других палестинцев, которые поддерживают "Исламское государство". При этом отмечается, что ни один из обвиненных не принадлежит к самому ХАМАСу или силам безопасности ПА.

"Это беспрецедентный случай для Палестины. ХАМАС судит джихадистов за поддержку "Исламского государства" и обстрелы евреев ракетами. Мы не удивлены, что ХАМАС рассматривает идеологические разногласия как предательство и считает себя монополистом на право Сопротивления. Несмотря на физическое и психическое давление на них, дух наших задержанных не был сломлен", - цитирует Breitbart представителя салафитов в Газе Абу Бакра аль-Макдеси.

Он считает, что на сегодняшний день разницы между ХАМАСом и более светской ПА уже нет.

"Совершенно очевидно, что нет никакой разницы между теми, кто сотрудничает с еврейским врагом на Западном берегу, и теми, кто задерживает джихадистов в секторе Газа и привлекает их к ответственности лишь за то, что они обстреливают евреев и отказываются уважать унизительное соглашение о прекращении огня, которое ХАМАС подписал с евреями", - утверждает аль-Макдеси.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:28
Поселенцы не дают МАГАВу эвакуировать в Офре. Видео  
09:09
Опубликованы имена расстрелянных в Нетании
09:01
В Бат-Яме вместо гангстера убит его охранник
08:55
По солдатам ЦАХАЛа открыли огонь в Гуш-Эционе
08:08
Скончалась еще одна жертва расстрела в Нетании
08:01
Трамп: причина позора на вручении Оскар - политизированность
07:30
Граждане с ограничениями смогут получить машканту
07:12
Facebook заблокировал страницу ФАТХа
07:01
Катастрофа в Калифорнии: самолет упал на дом  
06:48
Расстрел в Нетании: один убитый, семь раненых
06:39
Силы МАГАВа вошли в Офра и готовятся к сносу домов
06:34
Закон о лишении террористов пособий принят в первом чтении
05:10
Спорту все возрасты покорны: 99-летний бегун победил в США  
04:41
Нетаниягу: мы сделали Израиль очень мощным государством
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus