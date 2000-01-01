ХАМАС судит 700 сторонников ISIS за обстрелы Израиля
ХАМАС начал серию военных трибуналов, на которых предстанут палестинцы, арестованные за поддержку и деятельность в пользу террористической группировки "Исламское государство", а также их родственники.
Ссылаясь на источники в среде джихадистов, портал Breitbart сообщает, что за прошедшую неделю на таких военных судах предстали 13 сторонников ISIS, включая двоих которых обвинили в создании террористической ячейки в секторе Газа. На сегодняшний день приговор ни одному из них пока еще не был оглашен.
В ближайшие недели военные трибуналы ждут около семи сотен других палестинцев, которые поддерживают "Исламское государство". При этом отмечается, что ни один из обвиненных не принадлежит к самому ХАМАСу или силам безопасности ПА.
"Это беспрецедентный случай для Палестины. ХАМАС судит джихадистов за поддержку "Исламского государства" и обстрелы евреев ракетами. Мы не удивлены, что ХАМАС рассматривает идеологические разногласия как предательство и считает себя монополистом на право Сопротивления. Несмотря на физическое и психическое давление на них, дух наших задержанных не был сломлен", - цитирует Breitbart представителя салафитов в Газе Абу Бакра аль-Макдеси.
Он считает, что на сегодняшний день разницы между ХАМАСом и более светской ПА уже нет.
"Совершенно очевидно, что нет никакой разницы между теми, кто сотрудничает с еврейским врагом на Западном берегу, и теми, кто задерживает джихадистов в секторе Газа и привлекает их к ответственности лишь за то, что они обстреливают евреев и отказываются уважать унизительное соглашение о прекращении огня, которое ХАМАС подписал с евреями", - утверждает аль-Макдеси.