27.07 20:43 MIGnews.com

Два палестинца убиты в ходе беспорядков на границе

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Два палестинца были убить в ходе массовых беспорядков на границе Израиля и Газы. Два жителя Газы были застрелены силами ЦАХАЛа в пятницу, 27 июля.Отмечается, что они бросали через забор камни в солдат, а потом и взрывчатку.Речь идет о 43-летнем Гази Абу Мустафе и 14-летнем подростке, имя которого не указывается. Также 45 человек получили ранения.Сегодня в беспорядках участвуют 7 тысяч палестинцев. Демонстранты жгут шины и бросают камни в солдат.