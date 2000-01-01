Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












youtube27.07 20:43   MIGnews.com

Два палестинца убиты в ходе беспорядков на границе

Два палестинца были убить в ходе массовых беспорядков на границе Израиля и Газы. Два жителя Газы были застрелены силами ЦАХАЛа в пятницу, 27 июля.

Отмечается, что они бросали через забор камни в солдат, а потом и взрывчатку.

Речь идет о 43-летнем Гази Абу Мустафе и 14-летнем подростке, имя которого не указывается. Также 45 человек получили ранения.

Сегодня в беспорядках участвуют 7 тысяч палестинцев. Демонстранты жгут шины и бросают камни в солдат.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:35
Беспорядки на границе с Газой (фоторепортаж)  
20:30
7 000 палестинцев приняли участие в беспорядках на границе
20:20
Над Землей поднимется "кровавая Луна"
20:00
Либерман обещает построить 400 новых домов в Адаме
19:11
Великобритания сделала первый шаг на пути к легализации
19:00
Десятки мусульман заперлись в мечети Аль-Акса
18:32
Десять пожаров близ границы с Газой
18:15
Беспорядки на границе с Газой, убит один араб
18:12
Арабы устроили драку на Мертвом море из-за девушки
18:03
КНДР передала США останки американских солдат
17:25
ЦАХАЛ атаковал группу поджигателей из Газы
17:06
У ООН закончились деньги
16:50
Жилой дом в Иерусалиме поджег араб
16:14
Мусульмане устроили беспорядки на Храмовой горе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus