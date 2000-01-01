27.07 20:43 MIGnews.com
Два палестинца убиты в ходе беспорядков на границе
Два палестинца были убить в ходе массовых беспорядков на границе Израиля и Газы. Два жителя Газы были застрелены силами ЦАХАЛа в пятницу, 27 июля.
Отмечается, что они бросали через забор камни в солдат, а потом и взрывчатку.
Речь идет о 43-летнем Гази Абу Мустафе и 14-летнем подростке, имя которого не указывается. Также 45 человек получили ранения.
Сегодня в беспорядках участвуют 7 тысяч палестинцев. Демонстранты жгут шины и бросают камни в солдат.
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