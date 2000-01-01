27.07 13:52 MIGnews.com

Кац призвал утвердить закон о депортации семей террористов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

7 июля министр разведки Исраэль Кац выразил свои соболезнования семье Овадья в связи с гибелью Йотама, павшего от рук палестинского террориста в поселении Адам, и передал пожелания скорейшего выздоровления раненым.Министр приветствовал действия гражданина, проявившего бдительность и решительность во время совершенного на него нападения, и ликвидировавшего террориста."Я призываю премьер-министра: пришло время утвердить инициированный мной закон о депортации членов семей террористов. Это должно стать самым эффективным методом сдерживания в борьбе с "террором одиночек", - заявил Кац.Министр добавил, что следует также воспользоваться соответствующими статьями закона, чтобы удерживать из денег ПА каждый шекель, который Абу-Мазен выплачивает семьям террористов.