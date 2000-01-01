27.02 07:13 MIGnews.com

Семья Фогель требует с палестинцев 400 миллионов

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Через семь лет после бойни в Итамар, Тамар Фогель и ее семья подали иск к палестинским убийцам, Палестинской автономии и Организации Освобождения Палестины на сумму 400 миллионов шекелей.Иск подан в иерусалимский окружной суд через организацию Шурат Ха Дин. В заявлении семьи Фогель говорится: “До сегодняшнего дня террористы получают раздутые жалованья от Палестинской автономии, что противоречит всякой логике и справедливости”.11 марта 2011 года два палестинца из Аварта проникли в Итамар . Они вломились в дом семьи Фогель, открыли огонь по родителям - Уди и Рути, добили их ножами и убили трех детей - Йоава, Эльада и Хадас. Через месяц после атаки террористы, в возрасте 18 и 19 лет были арестованы, признаны виновными и приговорены к 130 годам тюрьмы каждый.Тамар Фогель и два ее младших брата, Рой и Ишай, выжившие в атаке, подали совместный иск с 19 другими членами семьи, включая дедушек и бабушек.Элихай Бен-Ишай, брат убитой Рути Фогель, заявил: “С нашей точки зрения, иск должен продемонстрировать, что проклятые руки, совершившие эту резню, никогда не отмоются и заплатят высокую цену”.Иск подан к двум палестинцам, учинившим зверское убийство - Хакима и Амжада Авад, пяти их пособникам, Фронту Освобождения Палестины и Палестинской автономии, продолжающей платить жалованье террористам.Сумма иска - 400 миллионов шекелей является беспрецедентной. Три месяца назад иерусалимский окружной суд вынес решение о том, что шесть террористов, убивших семью Бен Шалом на шоссе №443 и Палестинская автономия обязаны выплатить родственникам погибших компенсацию в размере 62 миллиона шекелей.