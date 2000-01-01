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У ХАМАСа - 15 террористических тоннелей 27.02 07:45   MIGnews.com

У ХАМАСа - 15 террористических тоннелей

Второй канал израильского ТВ показал репортаж, в котором говорится, что в распоряжении ХАМАСа сегодня - минимум 15 террористических тоннелей. Тоннели ведут из Газы на израильскую территорию. Это ставит под сомнения достижения операции “Нерушимая Скала”.

Информация о тоннелях появилась за два дня до публикации доклада государственного контролера Йосефа Шапиро о провалах в ходе операции “Нерушимая Скала”. Шапиро, по версии израильских СМИ, указывает на серьезные просчеты, допущенные в ходе операции высшим военно-политическим руководством, в первую очередь, министром обороны Моше Яалоном и начальником Генштаба Бени Ганцем.

Жители окрестностей Газы говорят, что не удивлены сообщениями подобного рода -они наблюдают усиление ХАМАСа с балконов своих домов каждый день, и слышат, как тоннели роют под землей каждую ночь.

Ифат Бен-Шошан из Нетив говорит: “ХАМАС никогда не переставал копать. Они никогда не переставали вооружаться”.


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