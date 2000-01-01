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Мятежи на границе с Газой существенно сократят | Фото:26.12 21:37   MIGnews.com

Частоту мятежей на границе с Газой существенно сократят

Руководство ХАМАСа решило существенно сократить еженедельные протесты на границе с Газой.

Комитет "Великого марша возвращения" объявил, что, начиная с января 2020 года сборы будут проходить только раз в месяц, передает "Аруц Шева".

Финальный марш в его нынешнем формате пройдет в пятницу, 27 декабря. До 30 марта протесты проводиться не будут.

В свою очередь, ХАМАС в отдельном сообщении указывает, что не заинтересован в прекращении мятежей на границе с Газой и насилия по отношению к ЦАХАЛ, но частоту мероприятий все же принято уменьшить.


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