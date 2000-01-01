Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Учителя БАПОР безнаказанно поддерживают убийства евреев | Фото:26.09 13:49   MIGnews.com

Учителя БАПОР безнаказанно поддерживают убийства евреев

Сотрудники Агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам (БАПОР), в том числе преподаватели, регулярно и без каких-либо последствий делятся в соцсетях антисемитскими материалами и постами, посвященными терроризму.

Об этом говорится в отчете неправительственной организации UN Watch, передает The Jerusalem Post.

В ведомстве нашли посты с подобным содержанием, опубликованные за последнее время, как минимум 10 сотрудниками БАПОР. Материалы включали одобрение терроризма против израильтян и изображение Адольфа Гитлера, которого представляли, как "гуманиста". Согласно отчету, общее число сотрудников, поделившихся подобным контентом, достигло ста.

"Несмотря на то, что мы давно идентифицировали учителей БАПОР, которые поддерживают Гитлера и призывают убивать евреев, я не знаю ни одного учителя, которого бы уволили за это. Почему якобы нейтральное агентство ООН, которое утверждает, что оно преподает толерантность, продолжает нанимать сотрудников, поддерживающих террористов и антисемитов?", – прокомментировал директор UN Watch Гилель Нойер.

БАПОР было создано Генеральной Ассамблеей ООН в 1949 году. Оно было задумано как временное учреждение, но его мандат постоянно продлевался. Сейчас мандат продлен до 30 июня 2020 года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:02
ХАМАС согласен на национальное перемирие: о чем речь
14:48
Стрельба в Умм эль-Фахма: есть раненые
14:33
Масштабная забастовка в посольствах Израиля: что это было
14:15
Во Франции вспыхнул химический завод: видео ЧП
14:00
Иранские "ястребы" критикуют президента ИРИ Хасана Рухани
13:20
Умер экс-президент Франции Шак Ширак
13:00
Два еврея и араб: на МКС прибыло новое пополнение
12:45
В Ликуде объявили о готовности принять предложение Ривлина
12:40
Кронпринц Саудии в ответе за убийство Хашогги
12:31
Израиль начнет поставлять природный газ в Египет
12:12
Выборы в Израиле: какой была явка в Иудее и Самарии
11:55
Победительница кулинарного шоу оказалась женой мошенника
11:30
Палестинцы теряют доверие к ПА
11:15
Австралийский премьер прокомментировал речь Тунберг
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus