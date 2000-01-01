Учителя БАПОР безнаказанно поддерживают убийства евреев
Сотрудники Агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам (БАПОР), в том числе преподаватели, регулярно и без каких-либо последствий делятся в соцсетях антисемитскими материалами и постами, посвященными терроризму.
Об этом говорится в отчете неправительственной организации UN Watch, передает The Jerusalem Post.
В ведомстве нашли посты с подобным содержанием, опубликованные за последнее время, как минимум 10 сотрудниками БАПОР. Материалы включали одобрение терроризма против израильтян и изображение Адольфа Гитлера, которого представляли, как "гуманиста". Согласно отчету, общее число сотрудников, поделившихся подобным контентом, достигло ста.
"Несмотря на то, что мы давно идентифицировали учителей БАПОР, которые поддерживают Гитлера и призывают убивать евреев, я не знаю ни одного учителя, которого бы уволили за это. Почему якобы нейтральное агентство ООН, которое утверждает, что оно преподает толерантность, продолжает нанимать сотрудников, поддерживающих террористов и антисемитов?", – прокомментировал директор UN Watch Гилель Нойер.
БАПОР было создано Генеральной Ассамблеей ООН в 1949 году. Оно было задумано как временное учреждение, но его мандат постоянно продлевался. Сейчас мандат продлен до 30 июня 2020 года.