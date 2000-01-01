26.07 08:17 MIGnews.com

Мать раненого офицера: случилось чудо

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Мать офицера, раненного вечером 25 июля на границе с Газой отдыхала в Эйлате. Она примчалась в больницу Сорока прямо с курорта.В больнице она сказала израильским журналистам: “Случилось чудо, слава Богу. Я желаю, чтобы все солдаты вернулись домой целыми и невредимыми, чтобы они могли защитить себя. Я вижу, все это еще не закончилось”.Мать добавила: “Я просто жду, когда сын очнется, чтобы удостовериться, что все хорошо. Конечно, я очень беспокоюсь. У всех солдатских матерей есть причина для беспокойства, этот бардак в Газе не прекращается ни на минуту”.Раненый офицер служит в бригаде Гивати и был другом убитого в прошлые выходные сержант Авива Леви.Офицер был ранен в районе КПП Кисуфим в тот момент, когда палестинские подростки пытались прорваться на израильскую территорию.