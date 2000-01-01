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ООН не позволила Израилю напомнить об агрессии ХАМАСа | Фото:26.07 11:48   MIGnews.com

ООН не позволила Израилю напомнить об агрессии ХАМАСа

Организация Объединенных Наций отклонила просьбу Израиля призвать ХАМАС к освобождению израильских пленников и тела солдат, которые с 2014 года содержатся в Газе.

Об этом в четверг, 26 июля сообщает The Jerusalem Post.

Напомним, что Израиль хотел внести эту поправку во всеобъемлющую резолюцию, которая осуждает действия Еврейского Государства против палестинцев.

По данным издания, резолюция была принята во вторник, за нее проголосовали 45 против 2 членов международного органа.

Только пять стран проголосовали за израильскую поправку в резолюцию: США, Канада, Колумбия, Мексика и Уругвай. Еще 18 стран выступили против призыва освободить израильских пленников.

Около 23 стран воздержались, в том числе все члены ЕС в Совете; Бельгии, Чешской Республики, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Румынии, Испании и Соединенного Королевства.

Отметим, что в резолюции снова не упомянули ни слова об ответственности ХАМАСа за ситуацию в Газе и за агрессию в отношении Израиля.

Пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон обрушился с критикой на позицию ЕС в данной ситуации.

"Я разочарован! Мне трудно в это поверить, что члены ЕС не поддержали инициативу Израиля включить в обычные антиамериканские тексты предложения, призывающие к немедленному освобождению мирных жителей и солдат, содержащихся в Газе", - написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.


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