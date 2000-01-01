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В комиссии ООН по расследованию событий в Газе новый глава | Фото:26.07 10:48   MIGnews.com

В комиссии ООН по расследованию событий в Газе новый глава

Совет по правам человека Организации Объединенных Наций в среду объявил членам комитета, который будет оспаривать смертельные случаи вдоль границы с Газой этим летом, что группу возглавит Дэвид Майкл Крейн, профессор права США и бывший прокурор по делам о военных преступлениях.

Об этом в четверг, 26 июля сообщает The Times of Israel.

Другими двумя членами "Комиссии по расследованию протестов 2018 года на оккупированной палестинской территории" являются Сара Хоссейн, адвокат из Бангладеш, получивший образование в Великобритании, и Каари Бетти Мурунги, адвокат и правозащитник из Кении.

Министерство иностранных дел не дало немедленных комментариев членам группы. Однако официальные лица в Иерусалиме вряд ли будут сотрудничать с комиссией, которая критиковала Израиль с самого начала.

"Мы очень обеспокоены односторонним и заключительным мандатом в резолюции ООН, учреждающей эту Комиссию, а также предвзятые заявления, сделанные в понедельник Верховным комиссаром Зейдом Раадом Аль-Хусейном, игнорируя нарушения ХАМАСа", - заявила Энн Херцберг, юридический советник Мониторинга неправительственных организаций (МНО), занимающиеся постоянной антиизраильской деятельностью.


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