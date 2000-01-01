Расследование дела об изнасиловании ребенка продолжится
Полиция заявила, что продолжит расследовать скандальное дело об изнасиловании в Иудее и Самарии 7-летней девочки, несмотря на освобождение палестинца Махмуда Каттуса, ранее обвиняемого в совершении преступления.
Теперь стражи порядка намерены рассмотреть возможное участие в преступлении других подозреваемых палестинцев, а также жителей поселения, где постоянно проживает семья девочки.
46-летний Махмуд Каттуса пока что тоже останется в списке подогреваемых, невзирая на то, что родители девочки предоставили полиции дополнительные доказательства, которые, по их мнению, указывают на его вину.
Напомним, Каттуса работал в школе, в которой учится пострадавшая девочка.
Он провел под стражей 55 дней и вчера был освобожден.
Палестинец настаивает на своей невиновности.
На прошлой неделе правоохранительные органы объявили о возобновлении расследования с целью проверки подозрений в отношении Каттуса. Однако представленных ранее доказательств оказалось недостаточно для привлечения его к ответственности.