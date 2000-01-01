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Расследование дела об изнасиловании ребенка продолжится | Фото:26.06 09:45   MIGnews.com

Расследование дела об изнасиловании ребенка продолжится

Полиция заявила, что продолжит расследовать скандальное дело об изнасиловании в Иудее и Самарии 7-летней девочки, несмотря на освобождение палестинца Махмуда Каттуса, ранее обвиняемого в совершении преступления.

Об этом в среду, 26 июня, сообщает The Times of Israel со ссылкой на 13-й канал.

Теперь стражи порядка намерены рассмотреть возможное участие в преступлении других подозреваемых палестинцев, а также жителей поселения, где постоянно проживает семья девочки.

46-летний Махмуд Каттуса пока что тоже останется в списке подогреваемых, невзирая на то, что родители девочки предоставили полиции дополнительные доказательства, которые, по их мнению, указывают на его вину.

Напомним, Каттуса работал в школе, в которой учится пострадавшая девочка.

Он провел под стражей 55 дней и вчера был освобожден.

Палестинец настаивает на своей невиновности.

На прошлой неделе правоохранительные органы объявили о возобновлении расследования с целью проверки подозрений в отношении Каттуса. Однако представленных ранее доказательств оказалось недостаточно для привлечения его к ответственности.


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