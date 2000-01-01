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`Оставить Газу без топлива – жестоко и незаконно` 26.06 19:30   MIGnews.com

"Оставить Газу без топлива – жестоко и незаконно"

Gisha, израильская некоммерческая организация, основанная в 2005 году, цель которой — защита свободы передвижения палестинцев, осудила прекращение подачи топлива в Газу, заявив, что это “жестоко, незаконно и аморально”.

В письме, направленном премьер-министру Биньямину Нетаниягу, генеральному прокурору Авичаю Мандельблиту и Камилю Абу Рокону, Gisha призвала немедленно отменить решение, утверждая, что оно является незаконным коллективным наказанием.

“Нет оправдания решению прекратить поставки топлива на электростанцию ​​в Газе. Израиль должен немедленно отменить эту противоправную и незаконную меру, и возобновить подачу топлива в Газу”, – говорится в письме.


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