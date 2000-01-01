Хореограф Охад Нахарин выразил поддержку BDS-движению
Лауреат Премии Израиля Охад Нахарин заявил в воскресенье, 26 мая, что он поддерживает движение BDS и поддержал бы бойкот собственных выступлений.
"Я всегда говорил, что, если, если бойкот моего выступления улучшит ситуацию на территориях или приведет к решению конфликта, я сам поддержу бойкот", - сказал Нахарин Армейскому радио. "У BDS есть повестка дня, с которой я идентифицирую себя. Они против оккупации".
Нахарин, выдающейся хореограф и бывший художественный руководитель знаменитого танцевального ансамбля "Бат-Шева", добавил, что доходы от постановки в Тель-Авиве пойдут в Ассоциацию за гражданские права в Израиле, потому что эта организация поддерживает "весь спектр людей в Израиле и помогает всем".
Нахарин, тем не менее, раскритиковал движение BDS за его неспособность действительно помочь палестинцам, несмотря на усилия.