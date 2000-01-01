Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Хореограф Охад Нахарин выразил поддержку BDS-движению | Фото:26.05 16:45   MIGnews.com

Хореограф Охад Нахарин выразил поддержку BDS-движению

Лауреат Премии Израиля Охад Нахарин заявил в воскресенье, 26 мая, что он поддерживает движение BDS и поддержал бы бойкот собственных выступлений.

"Я всегда говорил, что, если, если бойкот моего выступления улучшит ситуацию на территориях или приведет к решению конфликта, я сам поддержу бойкот", - сказал Нахарин Армейскому радио. "У BDS есть повестка дня, с которой я идентифицирую себя. Они против оккупации".

Нахарин, выдающейся хореограф и бывший художественный руководитель знаменитого танцевального ансамбля "Бат-Шева", добавил, что доходы от постановки в Тель-Авиве пойдут в Ассоциацию за гражданские права в Израиле, потому что эта организация поддерживает "весь спектр людей в Израиле и помогает всем".

Нахарин, тем не менее, раскритиковал движение BDS за его неспособность действительно помочь палестинцам, несмотря на усилия.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:19
Курды прекратили протестную голодовку
16:05
В ПА арестовали женщину, планировавшую теракт против евреев
15:34
Голодающего террориста доставили в больницу
15:25
"Достигнут статус-кво по вопросам религии и государства"
14:31
Зажигательные шары спровоцировали пожар в Сдот Негев
14:27
Ликуд объявил о начале подготовки к выборам
14:24
Кахоль-Лаван может не поддержать роспуск Кнессета
14:19
Ривлин: Германия "капитулировала" перед антисемитизмом
14:10
Саудовская Аравия протягивает "руку мира"
13:46
Ярив Левин: Ликуд договорился с членами коалиции
13:35
Нетаниягу: Ужасно видеть людей, лишённых крова
13:16
Хизбалла за репатриацию палестинских беженцев
12:48
"Завтра будет внесено предложение о роспуске Кнессета"
12:16
Иран предложил государствам Залива пакт о ненападении
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus