26.05 16:05 MIGnews.com

В ПА арестовали женщину, планировавшую теракт против евреев

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Силы безопасности Палестинской администрации арестовали женщину из города Калькилия, расположенного на севере Западного берега. Женщина планировала совершить теракт против израильтян, сообщает новостной сайт Ynet.Алаа Башир, 23-летняя учительница, была арестована ранее в этом месяце после того, как она связалась с представителями IS в Газе и Сирии с помощью приложения Telegram и получила инструкцию о том, как подготовить взрывное устройство, сообщает Ynet.В израильских СМИ говорится, что у Башир были социальные проблемы, и поэтому она решила, что она закончит свою жизнь таким нападением. "Арест Башир стал источником смущения для ПА из-за ее семейных связей с высокопоставленным чиновником в разведывательных силах", - сообщает Ynet.