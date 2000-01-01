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В ПА арестовали женщину, планировавшую теракт против евреев | Фото:26.05 16:05   MIGnews.com

В ПА арестовали женщину, планировавшую теракт против евреев

Силы безопасности Палестинской администрации арестовали женщину из города Калькилия, расположенного на севере Западного берега. Женщина планировала совершить теракт против израильтян, сообщает новостной сайт Ynet.

Алаа Башир, 23-летняя учительница, была арестована ранее в этом месяце после того, как она связалась с представителями IS в Газе и Сирии с помощью приложения Telegram и получила инструкцию о том, как подготовить взрывное устройство, сообщает Ynet.

В израильских СМИ говорится, что у Башир были социальные проблемы, и поэтому она решила, что она закончит свою жизнь таким нападением. "Арест Башир стал источником смущения для ПА из-за ее семейных связей с высокопоставленным чиновником в разведывательных силах", - сообщает Ynet.


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