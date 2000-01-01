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`Война в Йемене - результат сопротивления сионистам` 26.03 11:12   MIGnews.com

"Война в Йемене - результат сопротивления сионистам"

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией уже два года атакует Йемен за противостояние стран Аравийского полуострова "израильским заговорам", заявил главарь йеменской террористической организации "Ансар Аллах" Абдул Малик Бадреддин аль-Хути.

Выступая по поводу третьей годовщины начала антитеррористической операции за освобождение Йемена от поддерживаемых Ираном мятежников-хуситов, Бадреддин назвал войну результатом "противостояния йеменского народа господству США, сопротивления сионистскому режиму и поддержки Палестины".

"Целью нападения на Йемен агрессивной коалицией во главе с Саудовской Аравией является атака на мусульманскую умму (всемирную общину мусульман – ред)", - сказал аль-Хути.

По его словам, ключевые члены коалиции – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты – координируют свои действия с Израилем, поэтому остальным арабским странам следует, если не сторониться их, то быть осторожными.

Несмотря на это, лидер хуситов считает, коалиция не смогла достичь желаемого и сломить сопротивление, и призывает укреплять оборонный потенциал йеменской армии.
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