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Вандалы повредили 13 автомобилей в деревне Ясуф | Фото:26.02 18:05   MIGnews.com

Вандалы повредили 13 автомобилей в деревне Ясуф

Вандалы повредили несколько автомобилей в деревне Ясуф на Западном берегу в ночь со вторника по среду. Об этом сообщает Times of Israel в среду, 26 февраля.

В общей сложности вандалы прокололи шины 13 автомобилей в деревне, по данным израильской правозащитной группы Еш Дин. Деревня расположена рядом с перекрестком Тапуах на севере Западного берега и рядом с несколькими поселениями.

На стенах двух сооружений в Ясуфе также были нарисованы граффити о войне за Иудею и Самарию на иврите, и Звезда Давида.

Шломит Бакши, представитель израильской полиции на Западном берегу, сказал, что полиция начала расследование инцидента и уже прибыла в деревню для сбора улик. По ее словам, подозреваемые не были опознаны или арестованы.


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