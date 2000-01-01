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Египтянина бросили в тюрьму за перевод израильской книги | Фото:25.12 09:54   MIGnews.com

Египтянина бросили в тюрьму за перевод израильской книги

Суд приговорил египетского книгоиздателя Халеда Лутфи, переведшего на книгу Ури Бар-Джозефа "Ангел: египетский шпион, спасший Израиль" арабский язык, к пяти годам тюремного заключения.

Суд признал Лутфи виновным в раскрытии военных секретов путем перевода работы, сообщает The Jerusalem Post.

Семья осужденного намерена подать прошение о помиловании президенту Египта Абделю Фаттаху эль-Сиси.

Отметим, в начале года Лютфи отобрали для участия в конкурсе Международной ассоциации издателей Prix Voltaire, поддерживающий защитников свободы публикации.

"Захватывающий репортаж, впервые описывающий сенсационную жизнь и таинственную смерть высокопоставленного египетского чиновника Ашрафа Марвана, шпионившего для Израиля, предлагая новое понимание бурной современной истории Ближнего Востока", - сказано в описании книги на Amazon.


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