Эрекат: конференция в Бахрейне провалится без участия ПА
В субботу главный переговорщик Палестинской администрации Саиб Эрекат призвал "все страны" не участвовать в конференции по экономическому миру под руководством США, которая пройдет в Бахрейне в следующем месяце.
"Конференция, безусловно, провалится без участия палестинцев", - сказал Эрекат.
Он подчеркнул, что участвующие арабские страны делают это только потому, что они обязаны США, отметив, что они не должны выплачивать свои долги Вашингтону "за счет палестинского народа", и призвал их пересмотреть свои позиции.
Кроме того, Эрекат назвал администрацию Трампа "краеугольным камнем крайне правой израильской идеологии", добавив, что США "сеют страх в регионе".
Напомним, что в прошлое воскресенье Белый дом объявил, что проведет встречу 25-26 июня в столице Манаме, и, как ожидается, представит экономические аспекты своего долгожданного ближневосточного мирного плана с объявленной целью достижения палестинского процветания.