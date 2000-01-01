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Эрекат: конференция в Бахрейне провалится без участия ПА | Фото:25.05 16:52   MIGnews.com

Эрекат: конференция в Бахрейне провалится без участия ПА

В субботу главный переговорщик Палестинской администрации Саиб Эрекат призвал "все страны" не участвовать в конференции по экономическому миру под руководством США, которая пройдет в Бахрейне в следующем месяце.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Конференция, безусловно, провалится без участия палестинцев", - сказал Эрекат.

Он подчеркнул, что участвующие арабские страны делают это только потому, что они обязаны США, отметив, что они не должны выплачивать свои долги Вашингтону "за счет палестинского народа", и призвал их пересмотреть свои позиции.

Кроме того, Эрекат назвал администрацию Трампа "краеугольным камнем крайне правой израильской идеологии", добавив, что США "сеют страх в регионе".

Напомним, что в прошлое воскресенье Белый дом объявил, что проведет встречу 25-26 июня в столице Манаме, и, как ожидается, представит экономические аспекты своего долгожданного ближневосточного мирного плана с объявленной целью достижения палестинского процветания.


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