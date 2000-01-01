ХАМАС призывает ПА бойкотировать конференции в Бахрейне

"Наш народ объединен для того, чтобы бойкотировать конференцию в Манаме и выступить против "Сделки века" и проектов ликвидации палестинского дела", - сказал заместитель лидера ХАМАСа Халил аль-Хайя, передает агентство "Синьхуа".
Аль-Хайя выступил со своими замечаниями в восточной части Газы, присоединившись к еженедельным антиизраильским протестам на границе.
Экономическая конференция "Мир процветанию", которая состоится 25 и 26 июня в Бахрейне, была объявлена в воскресенье высокопоставленными чиновниками Белого дома, которые заявили, что администрация Трампа планирует выпустить экономическую составляющую своего предстоящего ближневосточного мирного плана во время этого мероприятия.
ПА немедленно объявила, что будет бойкотировать экономическую конференцию, а ее "министр информации" Набиль Абу Рудейне заявил, что конференция будет "бессмысленной встречей", которая является частью "бессмысленного плана".
Ранее на этой неделе генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Эрекат вновь заявил, что представители ПА не будут присутствовать на конференции в Бахрейне, подчеркнув: "Полный экономический потенциал Палестины может быть достигнут только путем прекращения израильской оккупации при соблюдении международного права. и резолюции ООН".
Заявление Эреката прозвучало даже после того, как такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, объявили, что примут участие в конференции в Бахрейне.