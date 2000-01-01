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Беннетт: `Мирный план США опасен для Израиля` | Фото:25.02 18:29   MIGnews.com

Беннет: "Мирный план США опасен для Израиля"

Председатель "Ха Ямин ха-Хадаш" Нафтали Беннет предупредил, что мирный план США представляет опасность для Израиля после замечаний советника Трампа Джареда Кушнера.

"Слова Кушнера доказывают то, что мы уже знали - на следующий день после выборов американцы будут подталкивать правительство Нетаниягу-Лапид-Ганц разрешить создание палестинского государства и раздел Иерусалима, и Нетаниягу придется продать это," сказал Беннет. "Прямо на наших глазах существует явная и непосредственная опасность: это создание палестинского государства", - добавил он.

"Нетаниягу и Трамп договариваются о сроках реализации плана сразу после выборов. И факт, что левая партия Ганца и Лапида войдет в коалицию, также известен заранее", - добавил Беннет. "Есть только один способ предотвратить это, и это сильная и влиятельная правая партия, которая будет рекомендовать Нетаниягу, но будет оказывать контрдавление, чтобы остановить создание палестинского государства. На предстоящих выборах выбор будет между правыми силами и Палестиной", - заключил Беннет.


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