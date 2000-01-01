25.02 15:20 MIGnews.com

Великобритания признает Хизбаллу террористической группой

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В понедельник, 25 февраля, Великобритания приняла решение объявить вне закона ливанскую организацию "Хизбалла" и классифицировать её как террористическую группу. Поддерживаемая Ираном, террористическая группировка шиитов является частью нового правительства, созданного недавно в Ливане и занимает три правительственных министерства. Ранее, Великобритания признавала террористической организацией только военное крыло "Хизбаллы"."Хизбалла продолжает попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, и мы больше не можем различать их, и без того запрещенное, военное крыло и их политическую партию", - заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид. "Мой приоритет как министра внутренних дел - защищать британский народ", - добавил он. "В рамках этого мы выявляем и запрещаем любую террористическую организацию, которая угрожает нашей безопасности, независимо от их мотивов или идеологии."Если проект будет утвержден парламентом, он вступит в силу в пятницу, 1 марта.Ранее в этом месяце премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что его новое правительство позволит "Хизбалле" сохранить оружие, которое использовалось для того, чтобы угрожать Израилю.