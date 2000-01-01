25.02 10:20 MIGnews.com

Обвал "туннеля смерти" в Газе: три палестинца погибли

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В результате обвала туннеля, соединявшего сектор Газа с Синайским полуостровом, трое палестинцев погибли и еще пятеро пострадали из-за отравления ядовитым газом. Как указано в прессе, обвал произошел утром 25 февраля во время "ремонта туннелей".Данный туннель был разрушен в результате операции, которую египетская армия провела в провинции Рафиах в рамках борьбы с боевиками отростка "Исламского государства" на Синае, которых лечат в палестинском анклаве в обмен на оружие и другую контрабанду.Стоит отметить, что обвалы подземных ходов стали в секторе Газа уже привычным явлением. Только за прошлый год во время "проверки оснащения" под землей погибли 22 члена ХАМАСа.