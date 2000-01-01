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Дом террориста, убившего сержанта ЦАХАЛа, повторно снесут | Фото:24.09 09:39   MIGnews.com

Дом террориста, убившего сержанта ЦАХАЛа, повторно снесут

ЦАХАЛ планирует снова снести дом террориста, убившего сержанта Ронена Любарского. Дом был снесен 9 месяцев назад, но позже был восстановлен арабами.

Согласно сообщению в газете "Едиот ахаронот", палестинцы начали восстанавливать дом Ислама Наджи, который в мае 2018 года убил сержанта Ронена Любарского возле Рамаллы, во время операции антитеррористического подразделения.

В связи с этим ЦАХАЛ издал новое распоряжение о сносе дома.

Сержант Любарский был убит террористом, который сбросил на него огромную мраморную плиту с крыши здания. Любарский был тяжело ранен и скончался через два дня.

Владимир Любарский, отец покойного Ронена, сказал: "Печально, что только после вмешательства средств массовой информации позор восстановления прекратился. Я поздравляю ЦАХАЛ и силы безопасности с быстрыми действиями. К сожалению, есть еще несколько домов, которые были восстановлены и еще не снесены".


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