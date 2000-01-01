24.09 23:14 MIGnews.com

Назван самый пропалестинский Президент в истории США

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Самым "пропалестинским" Президентом Соединенных Штатов Америки за всю их историю был предыдущий хозяин Белого дома Барак Обама.Такое мнение выразил экс-Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон своих мемуарах, которые недавно увидели свет, сообщает "Аруц Шева".«Я считаю, что Обама – самый проарабский и пропалестинский Президент в истории США. Однако однажды он мне сказал, что мир больше нужен сторонам конфликта, чем Западу. Как и все, он не хотел рисковать для достижения прогресса. Кроме того, он, по понятным причинам, отвлекся на "арабскую весну", а позже Конгресс отклонил все его предложения по оказанию давления на Израиль", – делится воспоминаниями Кэмерон.Британский политик подчеркнул, что считает себя другом Израиля, но при этом выразил сожаление из-за своей неспособности надавить на Иерусалим, чтобы тот пошел на серьезные уступки Палестинской автономии, которые смогли бы способствовать созданию на ее территории независимого государства."Я выступал за вариант, подразумевавшим создание единого палестинского государства, связывающего Западный берег и сектор Газа. Ряд западных лидеров поступали двулично, рассказывая каждой из сторон ровно то, что та хотела слышать. Я же хотел, чтобы обе стороны пошли на более жесткие уступки друг другу", – пишет Кэмерон.Он также углубляется в тему арабо-израильского конфликта, подчеркивая, что был "другом Израиля", и при этом упрекает власти страны том, что они поступают "не всегда правильно", в частности возводя то, что британец называет "незаконными поселениями"."Я был другом Израиля. Эта крошечная страна стала убежищем для евреев после ужаснейшего преступления в истории современности. Она – маяк демократии в самом диктаторском регионе. Но его руководство не всегда поступало правильно. Я пытался надавить на него, чтобы оно прекратило возводить незаконные поселения. Кроме того, Западу нужно было более агрессивно продвигать создание палестинского государства, ведь никому не хочется всю свою жизнь провести в качестве беженца", – написал многолетний глава британского правительства.