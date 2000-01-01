Глава ООН по правам человека обрушился с критикой на Израиль

В последние месяцы наблюдался всплеск насилия на израильской границе с Газой и насильственные столкновения на еженедельных протестах. В пятницу снайпер ХАМАСа убил солдата ЦАХАЛа, произошли массовые авианалеты в Газе и запуски сотен ракет и минометов в стоорну Израиля.
Кроме того, жители анклава запустили сотни воздушных змеев и шаров, содержащих легковоспламеняющиеся материалы, а иногда и взрывчатые вещества, на израильскую территорию, вызывая почти ежедневные пожары, которые сожгли тысячи акров сельскохозяйственных угодий, парков и лесов.
В свете этих событий Верховный комиссар ООН по правам человека Зайд Раад аль-Хусейн заявил, что жизненно необходимо устранить коренные причины демонстраций в Газе.
В видеообращении к Комитету ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа он сказал, что в последние месяцы ситуация в Газе резко ухудшилась: "потенциал для создания угроз миру стал очень великим".
Зайд подчеркнул, что для всех сторон важно сотрудничать с независимой международной комиссией по расследованию недавних смертоносных событий в Газе.
Завершая свое выступление, он добавил, что существуют "серьезные опасения в том, что механизмы подотчетности Израиля не соответствуют международным стандартам независимости, беспристрастности и эффективности".