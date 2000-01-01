Рамалла намерена подать в суд на Израиль

Главный переговорщик ПА Саиб Эрикат заявил в понедельник, что Рамалла намерена обратиться к Международному уголовному суду (МУС) и Организации Объединенных Наций с призывом принять меры против Израиля в отношении Закона о национальном характере, который был одобрен Кнессетом на прошлой неделе.
По его словам, палестинцы в настоящее время поддерживают контакты со странами мира, чтобы "сообщить им о серьезности этого закона".
Эрекат отметил, что палестинцы планируют представить МУС меморандум о законе и решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
В ходе беседы с журналистами в Рамалле, представитель ПА сказал, что палестинцы также обратятся с просьбой к Генеральной Ассамблее ООН, чтобы узнать, имеет ли право Израиль право на членство в международном органе после принятия Закона о нации.
Эрекат обвинил Соединенные Штаты в том, что они являются "партнером" Израиля в новом законе.
При этом Эрекат предупредил, что новый закон "превратит конфликт из политического превосходства в политический и в религиозный конфликт".