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Рамалла намерена подать в суд на Израиль | Фото:24.07 18:02   MIGnews.com

Рамалла намерена подать в суд на Израиль

Главный переговорщик ПА Саиб Эрикат заявил в понедельник, что Рамалла намерена обратиться к Международному уголовному суду (МУС) и Организации Объединенных Наций с призывом принять меры против Израиля в отношении Закона о национальном характере, который был одобрен Кнессетом на прошлой неделе.

Об этом во вторник, 24 июля сообщает The Jerusalem Post.

По его словам, палестинцы в настоящее время поддерживают контакты со странами мира, чтобы "сообщить им о серьезности этого закона".

Эрекат отметил, что палестинцы планируют представить МУС меморандум о законе и решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

В ходе беседы с журналистами в Рамалле, представитель ПА сказал, что палестинцы также обратятся с просьбой к Генеральной Ассамблее ООН, чтобы узнать, имеет ли право Израиль право на членство в международном органе после принятия Закона о нации.

Эрекат обвинил Соединенные Штаты в том, что они являются "партнером" Израиля в новом законе.

При этом Эрекат предупредил, что новый закон "превратит конфликт из политического превосходства в политический и в религиозный конфликт".
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