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Либерман принял решение открыть КПП Керем-Шалом 24.07 11:27   MIGnews.com

Либерман принял решение открыть КПП Керем-Шалом

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман принял решение о “частичном открытии” КПП Керем-Шалом на границе Газы.

С 12:00 будет разрешен провоз в Газу горючего и газа, в дополнение к уже разрешенному ввозу медикаментов и продовольствия.

В решении министерства обороны сообщается: “Решение министерства основано на том, что хотя террористические атаки полностью не прекратились, ХАМАС прикладывает усилия к тому, чтобы поддерживать низкий уровень поджогов и беспорядков на границе”.

Министерство обороны изучит в ближайшие дни ситуацию в Газе и КПП Керем-Шалом вернется к функционированию в полном масштабе, в зависимости от полного прекращения поджогов и провокаций”.
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