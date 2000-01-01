Нетаниягу встретился с сыном французского пилота из Энтеббе
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в четверг встретился с сыном пилота Air France, который настоял на том, чтобы вместе со своим экипажем остаться с еврейскими заложниками после того, как пропалестинские террористы захватили самолет и направили его в аэропорт Энтеббе в Уганде в 1976 году.
Пилот Мишель Бакос умер в марте в возрасте 95 лет. Его сын Эрик встретился с Нетаниягу в его офисе в Иерусалиме. Ранее он принял почетную награду от имени своего отца на Израильской авиационной конференции в Тель-Авиве.
Брат премьер-министра Йони был убит, когда его группа израильских коммандос вылетела в Энтеббе и выполнила дерзкую миссию по спасению пленных.
Бакос сказал Нетаниягу , что даже через 40 лет его семья высоко ценит операцию ЦАХАЛа и действия Йони. Он также подтвердил премьер-министру, что его отец просил исполнить гимн Израиля во время его похорон.
Глава правительства выразил сожаление по поводу гибели пилота.