24.04 07:03 MIGnews.com
ЦАХАЛ снес дом убийцы Разиэля Шеваха
Минувшей ночью саперы ЦАХАЛа снесли дом Ахмада Канба в Дженине.
Канба был членом террористической банды, убившей раввина разиэля Шевахав районе Хават Гилад в январе этого года.
Раввин Разиэль Шевах прожил в Хават-Гиладе более десяти лет, и был известной фигурой среди поселенцев Самарии. У него остались жена и шестеро детей.
35-летний раввин Разиэль Шевах был тяжело ранен выстрелом в шею. Нападение произошло вечером 9 января у Хават-Гилад, на шоссе №60 в Самарии.
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