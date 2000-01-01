Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









ЦАХАЛ снес дом убийцы Разиэля Шеваха 24.04 07:03   MIGnews.com

ЦАХАЛ снес дом убийцы Разиэля Шеваха

Минувшей ночью саперы ЦАХАЛа снесли дом Ахмада Канба в Дженине.

Канба был членом террористической банды, убившей раввина разиэля Шевахав районе Хават Гилад в январе этого года.

Раввин Разиэль Шевах прожил в Хават-Гиладе более десяти лет, и был известной фигурой среди поселенцев Самарии. У него остались жена и шестеро детей.

35-летний раввин Разиэль Шевах был тяжело ранен выстрелом в шею. Нападение произошло вечером 9 января у Хават-Гилад, на шоссе №60 в Самарии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:54
"Большая семерка" призывает Израиль возобновить переговоры
08:05
Пальба на свадьбе в Негеве: жених освобожден
07:53
Посол США: Иерусалим - пример сосуществования для всего мира
07:16
Задержки в движении поездов из-за трагедии на севере
07:13
Пассажирку Delta Air Lines оштрафовали на $500 за яблоко
06:10
Apple порадует мир бюджетным iPhone на две SIM
04:27
Дети принца Уильяма познакомились с новорожденным братом
03:21
Ученые обнаружили планету, пожирающую свет
02:18
Южная Корея готовится к переговорам с КНДР
01:34
Анархисты напали на французское посольство в Афинах
00:38
Путин сообщил Макрону об ошибке в Сирии
23:58
США не будут отстраивать подконтрольную Асаду Сирию
22:29
Страны G7 выступили против "российской агрессии"
21:43
ХАМАС назвал виновных в убийстве полевого командира
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus