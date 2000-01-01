24.04 07:03 MIGnews.com

ЦАХАЛ снес дом убийцы Разиэля Шеваха

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Минувшей ночью саперы ЦАХАЛа снесли дом Ахмада Канба в Дженине.Канба был членом террористической банды, убившей раввина разиэля Шевахав районе Хават Гилад в январе этого года.Раввин Разиэль Шевах прожил в Хават-Гиладе более десяти лет, и был известной фигурой среди поселенцев Самарии. У него остались жена и шестеро детей.35-летний раввин Разиэль Шевах был тяжело ранен выстрелом в шею. Нападение произошло вечером 9 января у Хават-Гилад, на шоссе №60 в Самарии.