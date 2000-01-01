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Голландская газета оскандалилась из-за антисемитизма | Фото:24.04 17:07   MIGnews.com

Голландская газета оскандалилась из-за антисемитизма

Центр Симона Визенталя обвинил популярное печатное издание Volkskrant в неприкрытом антисемитизме и в попытке подогреть антиизраильские настроения в голландском обществе.

Об этом во вторник, 24 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, газета Volkskrant опубликовала картинку, изображающую военнослужащего, который отмечен звездой Давида на спине и который по поводу Дня независимости Израиля расстреливает приставленного к стенке и абсолютно безоружного палестинца.

Уточняется, что на фоне изображения видны тела уже убитых палестинцев, предположительно, участников так называемого "Марша возвращения".

В понедельник представители Центра Симона Визенталя обрушились с критикой в адрес редакции, назвав опубликованную картинку антисемитской, поскольку Израиль на ней изображен как "убийца, празднующий семидесятый день рождения расстрелом беззащитных палестинцев на границе с Газой".

Они осудили тот факт, что газета не сочла нужным написать о том, как ХАМАС "цинично использует гражданское население" Газы.
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