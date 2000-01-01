Голландская газета оскандалилась из-за антисемитизма

По данным издания, газета Volkskrant опубликовала картинку, изображающую военнослужащего, который отмечен звездой Давида на спине и который по поводу Дня независимости Израиля расстреливает приставленного к стенке и абсолютно безоружного палестинца.
Уточняется, что на фоне изображения видны тела уже убитых палестинцев, предположительно, участников так называемого "Марша возвращения".
В понедельник представители Центра Симона Визенталя обрушились с критикой в адрес редакции, назвав опубликованную картинку антисемитской, поскольку Израиль на ней изображен как "убийца, празднующий семидесятый день рождения расстрелом беззащитных палестинцев на границе с Газой".
Они осудили тот факт, что газета не сочла нужным написать о том, как ХАМАС "цинично использует гражданское население" Газы.