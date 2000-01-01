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Жители Газы требуют отставки Аббаса из-за снижения зарплат | Фото:24.02 16:04   MIGnews.com

Жители Газы требуют отставки Аббаса из-за снижения зарплат

Сотни жителей Газы призывают к отставке председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, сообщает в воскресенье, 24 февраля The Times of Israel.

На фотографиях и видео, опубликованных в сети, с площади Сараи сегодня днем ​​видно, как толпы выкрикиваю: "Уходи, уходи, Аббас, это требование народа".


Палестинцы, возмущенные ухудшением экономической ситуации, выражают также гнев по-поводу сотрудничества Рамаллы с Израилем.

Митинг организован движением "Свободное движение Газа", участники которого распространяют антиаббасский контент в социальных сетях.

За последний год Аббас сократил бюджеты, выделенные Газе, чтобы оказать давление на ХАМАС с целью вернуть контроль над анклавом. Несмотря на то, что он восстановил часть средств, которые он первоначально заморозил, правители ХАМАСа в Газе продолжают критиковать его за то, что он не восстановил все средства.


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