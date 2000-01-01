Жители Газы требуют отставки Аббаса из-за снижения зарплат

Палестинцы, возмущенные ухудшением экономической ситуации, выражают также гнев по-поводу сотрудничества Рамаллы с Израилем.
Митинг организован движением "Свободное движение Газа", участники которого распространяют антиаббасский контент в социальных сетях.
За последний год Аббас сократил бюджеты, выделенные Газе, чтобы оказать давление на ХАМАС с целью вернуть контроль над анклавом. Несмотря на то, что он восстановил часть средств, которые он первоначально заморозил, правители ХАМАСа в Газе продолжают критиковать его за то, что он не восстановил все средства.