24.01 11:52 MIGnews.com

Изнасилованная арабами признана жертвой террора

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Министерство обороны признало 25-летнюю еврейскую студентку, подвергшуюся сексуальной атаке со стороны группы палестинцев жертвой действий врага.В 2008 году девушка подверглась атаке со стороны группы палестинцев в парке близ Старого Города в Иерусалиме.Палестинцы ограбили ее, совершили непристойное действие, жестоко избили ее и сломали ей нос.Девушка получила все права, распространяющиеся на жертв террора.