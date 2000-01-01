24.01 11:52 MIGnews.com
Изнасилованная арабами признана жертвой террора
Министерство обороны признало 25-летнюю еврейскую студентку, подвергшуюся сексуальной атаке со стороны группы палестинцев жертвой действий врага.
В 2008 году девушка подверглась атаке со стороны группы палестинцев в парке близ Старого Города в Иерусалиме.
Палестинцы ограбили ее, совершили непристойное действие, жестоко избили ее и сломали ей нос.
Девушка получила все права, распространяющиеся на жертв террора.
Поделиться
Все по теме
Комментарии