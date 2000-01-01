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Изнасилованная арабами признана жертвой террора 24.01 11:52   MIGnews.com

Изнасилованная арабами признана жертвой террора

Министерство обороны признало 25-летнюю еврейскую студентку, подвергшуюся сексуальной атаке со стороны группы палестинцев жертвой действий врага.

В 2008 году девушка подверглась атаке со стороны группы палестинцев в парке близ Старого Города в Иерусалиме.

Палестинцы ограбили ее, совершили непристойное действие, жестоко избили ее и сломали ей нос.

Девушка получила все права, распространяющиеся на жертв террора.
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