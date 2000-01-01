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ХАМАС: обвинение в адрес Нетаниягу поднимает моральный дух | Фото:23.11 16:10   MIGnews.com

ХАМАС: обвинение в адрес Нетаниягу поднимает моральный дух

В субботу, 23 ноября, лидер ХАМАС Исмаил Ханийе заявил, что обвинение против премьер-министра Биньямин Нетаниягу в коррупции "поднимает моральный дух палестинцев".

Об этом он сказал журналистам на Рафахе, передает "Исраэль Хайом".

По словам лидера ХАМАСа, серьезные обвинения против Нетаниягу стали признаком "стойкости" для жителей Газы.

Ханийе также добавил, что уголовные дела против премьер-министра якобы свидетельствуют о значительном увеличении "сопротивлении как народного, так и вооруженного".


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