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ЦАХАЛ арестовал три десятка предполагаемых террористов | Фото:23.09 10:47   MIGnews.com

ЦАХАЛ арестовал три десятка предполагаемых террористов

В ночь на 23 сентября бойцы ЦАХАЛа совместно с полицией задержали 29 разыскиваемых террористов.

Рейд прошел в районах Иудеи и Самарии, сообщили в военном ведомстве.

В частности, задержанных подозревают в причастности к террористической деятельности и насильственным действиям против гражданских и военных. Все они будут допрошены.

Кроме того, в Иерихоне были изъяты орудия для совершения террора на сумму в десятки тысяч шекелей.


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