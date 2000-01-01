23.09 10:47 MIGnews.com
ЦАХАЛ арестовал три десятка предполагаемых террористов
В ночь на 23 сентября бойцы ЦАХАЛа совместно с полицией задержали 29 разыскиваемых террористов.
Рейд прошел в районах Иудеи и Самарии, сообщили в военном ведомстве.
В частности, задержанных подозревают в причастности к террористической деятельности и насильственным действиям против гражданских и военных. Все они будут допрошены.
Кроме того, в Иерихоне были изъяты орудия для совершения террора на сумму в десятки тысяч шекелей.
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