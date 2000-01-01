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ЦАХАЛ опять атаковал палестинских поджигателей | Фото: AFP23.07 16:38   MIGnews.com

ЦАХАЛ снова атаковал палестинских поджигателей

По данным палестинских СМИ, израильский беспилотник атаковал два наблюдательных пункта ХАМАСа в центре Газы, после того, как группа арабов-поджигателей запустила несколько воздушных шаров на территорию Израиля, передает в понедельник, 23 июля The Times of Israel.

Израильская армия подтвердила, что один из ее самолетов нацелился на "террористическую ячейку", запускающую зажигательные взрывные устройства на территорию Еврейского Государства.

Согласно информации агентства "Хабас", связанного с ХАМАСом, группа действовала недалеко от границы, к востоку от города Джабалия.

Информации о пострадавших в результате атаки на данный момент не поступало.

Отметим, что эта атака стала вторым ударом ЦАХАЛа по позициям ХАМАСа после кратковременного прекращения огня вдоль границы с Газой, которое вступило в силу вечером в пятницу.
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