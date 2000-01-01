ЦАХАЛ снова атаковал палестинских поджигателей

По данным палестинских СМИ, израильский беспилотник атаковал два наблюдательных пункта ХАМАСа в центре Газы, после того, как группа арабов-поджигателей запустила несколько воздушных шаров на территорию Израиля, передает в понедельник, 23 июля The Times of Israel.
Израильская армия подтвердила, что один из ее самолетов нацелился на "террористическую ячейку", запускающую зажигательные взрывные устройства на территорию Еврейского Государства.
Согласно информации агентства "Хабас", связанного с ХАМАСом, группа действовала недалеко от границы, к востоку от города Джабалия.
Информации о пострадавших в результате атаки на данный момент не поступало.
Отметим, что эта атака стала вторым ударом ЦАХАЛа по позициям ХАМАСа после кратковременного прекращения огня вдоль границы с Газой, которое вступило в силу вечером в пятницу.