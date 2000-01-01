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Иранские депутаты: США «психологически проиграли» 23.06 19:16   MIGnews.com

Иранские депутаты: США «психологически проиграли»

Иранские парламентарии и официальные лица продолжают праздновать сбитый американский беспилотник в прошлый четверг. В письме, опубликованном Fars News, 250 членов парламента выступили с заявлением, восхваляющим Корпус Стражей Исламской революции, отмечая падение и «свержение американской технологии» как «психологическое поражение врага после того, как его агрессивный [беспилотник] влетел в воздушное пространство Ирана».

Иранские СМИ были грубо льстили историями о великом достижении Исламской Республики в атаке американского беспилотника Global Hawk в четверг. Иранские СМИ, возможно, задержались в четверг вечером и пятницу, поскольку было неясно, разразится ли война. Но в минувшие выходные чиновники перешли в полный патриотический режим, бесконечно хвастаясь достижениями Тегерана в этом начинании.

Сбитый беспилотник «подорвал» уверенность противника, считают 250 парламентариев. В заявлении иранская система обороны «Третий Хордад», которая связана с российской технологией ПВО С-300 или "БУК", была отмечена за ее впечатляющие достижения. «Падение американского беспилотника, самого современного оружия, потрясло американские уравнения психологической войны».

Заявление связывает достижение с 28 годами иранской военной стратегии и попытками Ирана создать местную оружейную промышленность, способную противостоять неприятелям. В последние годы Иран продемонстрировал новые баллистические ракеты, подводные лодки, беспилотники, крылатые ракеты и технологии ПВО. «Эта власть укрепила компоненты национальной безопасности страны».

Иран также предупредил США «действовать ответственно» в воскресенье. Голамали Рашид, глава Хатам аль-Анбия или Центрального штаба Вооруженных сил Ирана, сделал комментарии в минувшие выходные. Он похвалил Воздушно-космические силы КСИР за сбитый беспилотник и сказал, что «стратегическая встреча» показывает, что Иран является «региональной державой против американо-Сионистского альянса и саудитов».


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