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22 араба ранены в беспорядках на границе с Газой | Фото:23.02 18:54   MIGnews.com

22 араба ранены в беспорядках на границе с Газой

Во время сегодняшних арабских беспорядков на границе сектора Газы с Израилем были ранены 22 участника беспорядка.

Об этом в пятницу, 23 февраля сообщает Ynet.

По данным издания, с израильской стороны пострадавших нет.

Еще 7 арабов были ранены в беспорядках в Иудее и Самарии, уточняет портал.

Напомним, сегодня, 23 февраля палестинцы устроили очередные беспорядки на границе с сектором Газы.

7 бунтовщиков получили травмы во время разгона толпы.

В районе беспорядков сосредоточен силы ЦАХАЛа со снайперами и средствами для разгона демонстраций для того, чтобы не дать митингующим приблизиться к забору безопасности.

Отмечается, что военные получили новые инструкции. Им разрешили стрелять на поражение в каждого, кто приблизится к забору.

Ранее сообщалось о том, что подразделения ЦАХАЛа, дислоцированные на границе с сектором Газы, находятся в состоянии повышенной готовности.
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