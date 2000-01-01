23.02 18:54 MIGnews.com
22 араба ранены в беспорядках на границе с Газой
Во время сегодняшних арабских беспорядков на границе сектора Газы с Израилем были ранены 22 участника беспорядка.
Об этом в пятницу, 23 февраля сообщает Ynet.
По данным издания, с израильской стороны пострадавших нет.
Еще 7 арабов были ранены в беспорядках в Иудее и Самарии, уточняет портал.
Напомним, сегодня, 23 февраля палестинцы устроили очередные беспорядки на границе с сектором Газы.
7 бунтовщиков получили травмы во время разгона толпы.
В районе беспорядков сосредоточен силы ЦАХАЛа со снайперами и средствами для разгона демонстраций для того, чтобы не дать митингующим приблизиться к забору безопасности.
Отмечается, что военные получили новые инструкции. Им разрешили стрелять на поражение в каждого, кто приблизится к забору.
Ранее сообщалось о том, что подразделения ЦАХАЛа, дислоцированные на границе с сектором Газы, находятся в состоянии повышенной готовности.
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