Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ХАМАС грозит возобновить обстрелы Израиля 22.12 21:22   MIGnews.com

ХАМАС грозит возобновить обстрелы Израиля

Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что боевые организации ХАМАСа и Исламского джихада выступили с угрозой возобновления обстрелов израильской территории.

Лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе заявил, что ХАМАС “готов ответить” на гибель четырех палестинцев на границе с Газой.

Представитель Исламского джихада в Газе заявил, что для Израиля “подготовлены сюрпризы”, и реакция на смерть палестинцев будет “молниеносной”.

Эскалация угроз произошла на фоне встречи делегации ХАМАСа с спикером иранского парламента Ларджани, в ходе которой обсуждалась ситуация на израильско-ливанской границе.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:40
От наличных к пластику
21:16
Штерн о курсе гиюра «Натив»
21:07
Угроза желтых жилетов: тысячи едут в Тель-Авив на автобусах  
20:55
Игры законодателей
20:55
Нетаниягу - Эрдогану: пусть нам не проповедуют убийцы детей
20:35
Реакция Ликуда на заявления Моше Ладора
20:16
«Французский стрелок» поклялся в верности ISIS
20:02
Газу предупредили о жесткой реакции на любую "месть"
19:42
Министерство финансов: волну подорожаний удалось затормозить
19:39
Израильская разведка: Трамп нас предал
19:27
Два туриста спасены из пещеры близ Иерусалима  
19:21
Хания: предотвратить эскалацию
18:11
Хайфа: Полиция перекрыла вход на «праздник праздников»
17:38
Протест на границе с Газой: четвертый палестинец умер
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus