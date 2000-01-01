22.12 21:22 MIGnews.com

ХАМАС грозит возобновить обстрелы Израиля

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Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что боевые организации ХАМАСа и Исламского джихада выступили с угрозой возобновления обстрелов израильской территории.Лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе заявил, что ХАМАС “готов ответить” на гибель четырех палестинцев на границе с Газой.Представитель Исламского джихада в Газе заявил, что для Израиля “подготовлены сюрпризы”, и реакция на смерть палестинцев будет “молниеносной”.Эскалация угроз произошла на фоне встречи делегации ХАМАСа с спикером иранского парламента Ларджани, в ходе которой обсуждалась ситуация на израильско-ливанской границе.