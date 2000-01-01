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Боевики Газы грозят отомстить за убитых палестинцев 22.12 19:17   MIGnews.com

Боевики Газы грозят отомстить за убитых палестинцев

Военные организации террористов Газы выступили с совместным заявлением, в котором грозят отомстить Израилю за гибель четырех палестинцев, убитых в ходе столкновений на израильской границе 21 декабря.

В заявлении говорится: “На фоне израильский преступлений минувшей ночью против мирных демонстраций Марша Возвращения, приведших к гибели четырех палестинцев и ранению еще нескольких десятков создан совместный оперативный штаб , и мы продолжаем наши консультации. Завтра утром совместный штаб выразит свою ясную позицию относительно определения правил действия против израильской глупости и преступлений против нашего народа”.

Около 8 тысяч палестинцев участвовали в демонстрациях 22 декабря, большая часть - вдали от заградительных сооружений. ЦАХАЛ  заявил, что огонь открывался в случаях предусмотренных правилами открытия огня.

Бывший министр обороны Авигдор Либерман заявил: “Насилие на границе не прекращается. Как обычно, тысячи палестинцев бесновались у заградительных сооружений, и правительство закрывает на это глаза.  Несмотря на беспорядки в Газе и террор в Иудееи Самарии израильское правительство передало ХАМАСу еще 15 миллионов долларов. Вчера мы еще раз получили доказательство того, что “соглашение” на юге, как всегда, работает в одностороннем порядке. ХАМАС продолжает подстрекать к террористическим атакам на территориях и беспорядкам на границы Газы. Мы должны прекратить быть банкоматом террора!”


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