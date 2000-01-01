Палестинцы призывают к бойкоту израильско-палестинского ТЦ
Палестинские активисты призвали бойкотировать первый израильско-палестинский торговый центр, который был построен владельцем и разработчиком сети супермаркетов Рами Леви в промышленной зоне Атарот, к северу от Иерусалима. Торговый центр, открытие которого ожидается в ближайшее время, обойдется в 200 миллионов шекелей.
Активисты вышли в соцсетях призывают палестинцев бойкотировать новый ТЦ и другие в Израиле. Они также распространяли в Восточном Иерусалиме листовки, в которых говорилось, что бойкотирование израильских коммерческих центров является "религиозным, национальным и моральным долгом".
Активисты утверждают, что новый торговый центр является частью израильской схемы по разрушению арабской экономики, пишет JPost.
"Приобретая израильские товары, мы финансируем израильскую оккупацию", - говорится в заявлении группы "Национальные и исламские силы".
Заявление было опубликовано официальным информагентством Wafa и его руководством. Во фракции ФАТХ, заявили, что ПА поддерживают призыв к бойкотированию нового торгового центра.