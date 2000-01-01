Аббас: Мирный план Трампа не пройдет

План президента США Дональда Трампа о мире на Ближнем Востоке, также известный как "Сделка века", не пройдет, потому что он положит конец палестинскому делу, заявил в субботу председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас.
Выступая во время встречи лидеров ФАТХ в Рамалле лидер ПА заявил, что палестинцы не будут участвовать в экономической конференции под руководством США в бахрейнской столице Манама, которая, как ожидается, начнется 25 июня.
Свою позицию Аббас объяснил тем, что "не может быть никакого экономического решение, прежде чем есть политическое решение".
Заявление главы ПА прозвучало, когда несколько палестинских фракций призвали к массовым демонстрациям в Иудее и Самарии, а также в Газе в знак протеста против конференции в Бахрейне. Митинги начнутся 24 июня и продолжатся до конца конференции 26 июня.