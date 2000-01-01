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Попытка теракта в Самарии: подозревается палестинский коп | Фото:22.05 20:34   MIGnews.com

Попытка теракта: подозревается палестинский полицейский

В попытке теракта, которая была совершена 20 мая около арабской деревни Хувара, подозревается палестинский полицейский.

Об этом стало известно 12 каналу в пятницу вечером.

В настоящее время подозреваемый находится в полицейском участке в Наблусе. С его экстрадицией для допроса возникли трудности из-за прекращения связей и координации в сфере безопасности между Израилем и Палестинской автономией.

Напомним, что террорист направил огнестрельное оружие на израильский автомобиль и попытался выстрелить в пассажиров. Водитель, который заметил угрозу, вышел из машины и начал преследование подозреваемого, стреляя в воздух.


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